Український нападник Артем Степанов розповів про свої перші відчуття після переходу до Утрехту.

18-річний футболіст зазначив, що досить швидко адаптувався в новій команді, відчув себе впевнено і перейнявся ідеєю клубу. Форвард також окреслив пріоритети на новому етапі кар'єри, наголосивши на бажанні постійно розвиватися та приносити максимальну користь команді.

«Мені дуже приємно перебувати в Утрехті. Утрехт переконав мене своїм чітким спортивним баченням, довірою до молодих гравців і сильним фокусом на розвитку. Клуб має великі амбіції та зрозумілий план подальшого зростання.

Моя головна мета — щодня ставати кращим, бути корисним команді та допомагати клубу досягати найкращих можливих результатів. Я хочу показувати свої найсильніші якості, забивати голи, віддавати результативні передачі та робити внесок у перемоги Утрехта. Я обіцяю віддавати всі сили й боротися за клуб у кожному матчі».