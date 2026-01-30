Український форвард Артем Степанов продовжить кар'єру у нідерландському Утрехті, куди перейшов із Баєра на правах оренди. Про це повідомила пресслужба клубу.

Орендну угоду з 18-річним нападником розраховано на шість місяців. У Утрехта передбачена опція викупу гравця, який виступатиме під 18-м номером.

У першій частині цього сезону Степанов також грав в оренді за Нюрнберг, проте контракт із цим клубом було достроково припинено. На клубному рівні у всіх турнірах українець провів 15 матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.