Павло Василенко

Рахім Стерлінг може отримати новий шанс у великому футболі вже найближчим часом. За інформацією Daily Mail, лондонський Тоттенгем входить до числа клубів, які уважно вивчають можливість підписання 31-річного вінгера на правах вільного агента після його розірвання контракту з Челсі за взаємною згодою.

Стерлінг готовий піти на серйозні фінансові поступки: він погоджується на зарплату, що становитиме менше третини від тієї, яку отримував на «Стемфорд Брідж», і прагне якомога швидше повернутися до ігрового ритму. Втім, саме відсутність практики може стати головною проблемою для «шпор». Англієць не виходив у стартовому складі матчів Прем’єр-ліги вже понад 250 днів, а для відновлення оптимальної форми йому може знадобитися щонайменше місяць.

Тоттенгем розглядає Стерлінга на тлі кадрових проблем в атаці: травмовані Рішарлісон і Домінік Соланке, а Рандаль Коло Муані та Матіс Телль не демонструють стабільної гри. Попри це, у клубі зважують ризики, пов’язані з фізичним станом футболіста.

Інтерес до колишнього гравця збірної Англії також проявляють Наполі та Ювентус. Минулого літа неаполітанці вже намагалися домовитися про оренду, але тоді угода зірвалася через надто високу зарплату – 325 тисяч фунтів на тиждень. Тепер ця перешкода зникла.

Переїзд до Неаполя може стати для Стерлінга особливим – він отримав би шанс знову зіграти разом із Кевіном Де Брюйне, з яким його пов’язували тісні стосунки ще з часів Манчестер Сіті.