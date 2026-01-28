Вінгер Рахім Стерлінг знаходиться за крок від відходу з Челсі і може змінити команду вже найближчим часом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, керівництво лондонського клубу підтримує постійний зв'язок із представниками 31-річного футболіста, прагнучи знайти оптимальний варіант розвитку ситуації до понеділка. Челсі не перешкоджатиме переходу гравця, а обговорення умов можливого трансферу вже йде.

Сам Стерлінг зацікавлений якнайшвидше прояснити своє майбутнє і оформити перехід в інший клуб у найкоротші терміни.

Нинішнього сезону англієць жодного разу не зіграв за основну команду Челсі і навіть не потрапляв у заявку на офіційні матчі, що лише прискорило його рішення залишити Стемфорд Брідж.

