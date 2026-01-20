Павло Василенко

Англійський вінгер Рахім Стерлінг може продовжити кар’єру за межами Англійської Прем’єр-ліги. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 31-річний футболіст відкритий до переїзду в Італію та розглядає варіант із Наполі вже під час поточного січневого трансферного вікна. Гравця приваблює ідея нового виклику та можливість спробувати себе в іншому чемпіонаті.

У Челсі Стерлінг більше не входить до довгострокових планів клубу, тож трансферна вартість не стане серйозною перешкодою для неаполітанців. Основне питання – фінансові умови особистого контракту. Щоб угода стала реальністю, футболісту доведеться піти на суттєве зменшення зарплати, адже нинішні вимоги виходять за рамки бюджету чинного чемпіона Серії А.

Водночас інтерес до Стерлінга зберігається і в Англії. За наявною інформацією, пропозиції гравцю зробили Фулгем і Вест Гем. Проте сам вінгер віддає перевагу саме закордонному варіанту, вважаючи, що зміна середовища може позитивно вплинути на його кар’єру.

У Наполі уважно стежать за ситуацією та проводять фінансові розрахунки. Керівництво клубу допускає сценарій, за яким трансфер може бути оформлений у самому кінці вікна – за аналогією з підписанням Ноа Окафора у січні 2025 року.