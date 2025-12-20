У стрийській Скалі 1911 відбулися кадрові зміни на тренерському містку. Новим головним тренером команди, яка виступає у Другій лізі України, став 42-річний український спеціаліст Олександр Степанов.

За інформацією Sport.ua, керівництво клубу раніше ухвалило рішення припинити співпрацю з Романом Гнатівим. Серед кандидатів на вакантну посаду розглядався також Володимир Мазяр, однак у підсумку в Скалі 1911 зробили ставку на внутрішній ресурс і довірили команду Степанову.

Останнім часом Олександр Степанов працював у структурі стрийського клубу, де очолював команду U-19, яка виступала у регіональній лізі. Тренер добре знайомий із внутрішніми процесами та молодими футболістами, що стало одним із ключових факторів під час ухвалення рішення.

У період з 2010 по 2023 рік Степанов обіймав посаду головного тренера Скорука з Томаківки. Близько двох з половиною років тому цей клуб знявся зі змагань Першої ліги та не відновив професійну діяльність.