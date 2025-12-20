Авторитетний портал Transfermarkt представив оновлений список десяти найдорожчих гравців планети віком понад 30 років. Перше місце у рейтингу посів 32-річний нападник Баварії Гаррі Кейн, трансферна вартість якого оцінюється у 65 мільйонів євро.

Другу сходинку поділяють одразу двоє футболістів із показником 40 мільйонів євро. Це півзахисник Баварії Йозуа Кімміх та лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш. Обидва гравці залишаються ключовими фігурами у своїх командах, що напряму впливає на їхню високу ринкову ціну.

До топ-10 також увійшли представники Арсенала, ПСЖ, Ліверпуля, Наполі, Манчестер Сіті, Тоттенгема та Евертона.

Гаррі Кейн, Баварія, 32 роки — 65 млн євро

Йозуа Кімміх, Баварія, 30 років — 40 млн євро

Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед, 31 рік — 40 млн євро

Давід Рая, Арсенал, 30 років — 35 млн євро

Маркіньйос, ПСЖ, 31 рік — 30 млн євро

Мохамед Салах, Ліверпуль, 33 роки — 30 млн євро

Андре Замбо Ангісса, Наполі, 30 років — 27 млн євро

Бернарду Сілва, Манчестер Сіті, 31 рік — 27 млн євро

Жоау Пальїнья, Тоттенгем Готспур, 30 років — 25 млн євро

Джек Гріліш, Евертон, 30 років — 25 млн євро

Варто зазначити, що зіркові ветерани Кріштіану Роналду з оцінкою 12 мільйонів євро та Ліонель Мессі, вартість якого становить 15 мільйонів євро, до цього рейтингу не потрапили.