Черкаський ЛНЗ продовжує активний пошук нового нападника та вже зробив конкретний крок на трансферному ринку. Клуб зацікавлений у послугах сенегальського форварда північномакедонської Шкендії Фабріса Тамби.

За інформацією Foot Mercato, ЛНЗ надіслав офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного гравця, і клуб футболіста погодився на умови. Наразі остаточне рішення щодо можливого переходу має ухвалити сам нападник.

Фабріс Тамба приєднався до Шкендії у січні 2025 року. Раніше він захищав кольори північномакедонського Шкупі, другої команди португальської Браги, а також Бейра-Мара. У поточному сезоні сенегалець провів 27 матчів, у яких відзначився 9 голами та 1 результативною передачею. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 600 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно основний нападник ЛНЗ Проспер Оба залишив черкаський клуб і продовжив кар’єру у складі донецького Шахтаря.