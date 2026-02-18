Судаков: «Це лише перший тайм»
Українець відреагував на поразку свої команди у ЛЧ
близько 10 годин тому
Фото - Getty Images
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков звернувся до фанатів лісабонського клубу після поразки «орлів» від мадридського Реала (0:1) у 1/16 фіналу Лізі чемпіонів.
«Дякую за неймовірну підтримку, «Да Луж». Це лише перший тайм, ми будемо битися до самого кінця!» – написав Судаков у соцмережах.
Зазначимо, що Георгій вийшов на поле на 74-й хвилині зустрічі в Лісабоні.
Судаков у нинішньому сезоні провів 33 поєдинки за Бенфіку, забивши чотири голи і оформивши чотири асисти.
Матч-відповідь проти Реалу команда Жозе Моурінью проведе 25 лютого в Мадриді. Початок зустірчі о 22:00 за Києвом.