Під час матчу Ліги чемпіонів Бенфіка — Реал (0:1) захисник Бенфіки Ніколас Отаменді продемонстрував Вінісіусу Жуніору татуювання з Кубком світу та Ліонелем Мессі.

На шостій доданій хвилині другого тайму аргентинець, не приховуючи сміху, показав бразильському вінгеру тату, на якому зображений Кубок світу, виграний Аргентиною у 2022 році, а також Мессі, який торкається нагород і інших здобутих трофеїв.

Таким чином, Отаменді мав намір підкреслити те, що він є володарем Кубка світу, на відміну від Вінісіуса. Реал переміг Бенфіку 1:0 завдяки голу Вінісіуса.