Отаменді провокував Вінісіуса тату з Кубком світу під час матчу Бенфіка – Реал. ВІДЕО
Аргентинець продемонстрував бразильцю своє татуювання
близько 16 годин тому
фото - Getty
Під час матчу Ліги чемпіонів Бенфіка — Реал (0:1) захисник Бенфіки Ніколас Отаменді продемонстрував Вінісіусу Жуніору татуювання з Кубком світу та Ліонелем Мессі.
На шостій доданій хвилині другого тайму аргентинець, не приховуючи сміху, показав бразильському вінгеру тату, на якому зображений Кубок світу, виграний Аргентиною у 2022 році, а також Мессі, який торкається нагород і інших здобутих трофеїв.
Таким чином, Отаменді мав намір підкреслити те, що він є володарем Кубка світу, на відміну від Вінісіуса. Реал переміг Бенфіку 1:0 завдяки голу Вінісіуса.
Поділитись
Матеріали по темі
Бразильська конфедерація футболу підтримала Вінісіуса після його скандального вчинку
близько 18 годин тому