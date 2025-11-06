Судаков відреагував на четверту поспіль поразку Бенфіки в Лізі чемпіонів
Українець зробив заяву в соцмережах
37 хвилин тому
Фото - Getty Images
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков висловився щодо четвертої поспіль поразки «орлів» в рамках Ліги чемпіонів.
«Це був не наш день, але ми повинні продовжувати боротися до кінця. Я хочу підтримати Самуеля Даля (помилився під час пропущеного голу), лайно трапляється з кожним, тримай голову високо!» – написав український хавбек у своєму інстаграмі.
23-річний Судаков у нинішньому сезоні провів 13 матчів за Бенфіку, забивши два голи й віддавши дві результативні передачі.
Наразі лісабонська команда посідає передостанню, 35-ту позицію загальної таблиці Ліги чемпіонів, не набравши жодного бала.
