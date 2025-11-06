Бенфіка мінімально поступилася Баєру в матчі 4 туру Ліги чемпіонів. Матч в Лісабоні завершився з рахунком 0:1.

Леверкузен покарав команду Анатолія Трубіна та Георгія Судакова за марнотратство, підловивши суперника на помилці. Якщо з першим ударом Шика Анатолій зумів впоратись, то скидка гравця Бенфіки Даля прямо на Патріка стала фатальною для команди Жозе Моурінью.

Маючи близько півгодини на виправлення становища Бенфіка так і не змогла пробити голкіпера Баєра Флеккена, який допоміг ексчемпіону Німеччини вистояти в португальській столиці.

Трубін у матчі проти Баєра відіграв всі 90 хвилин, а Судакова замінили на 69-й хвилині.

Ліга чемпіонів. 4 тур

Бенфіка - Баєр 0:1

Гол: Шик, 65