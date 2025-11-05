Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью впевнений, що навіть можлива поразка у матчі проти Баєра не позбавить його команду шансів вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Крім того, португальський фахівець поділився думкою про форму українського хавбека Георгія Судакова, а також оцінив його конкурента за місце у стартовому складі.

«Ситуація абсолютно очевидна: коли закінчиться гра, все ще буде 12 очок, які можна буде набрати. Навіть якщо у нас буде 0 очок, ми можемо набрати 12. Баррейру добре грає, у нього було багато якісних матчів. Проте я не вважаю, що Баррейру загрожує Судакову і навпаки. Тому що вони обоє можуть провести чудову гру, але може статися і так, що обидва залишаться в запасі. Це різні гравці з різним профілем, — сказав Моурінью для A Bola.

Зустріч Бенфіки з Баєром відбудеться сьогодні, 5 листопада. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.