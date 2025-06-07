Судаков: «Вперше приїхали до Канади, хочемо показати якісну гру»
Хавбек збірної України поділився очікуваннями від турніру Canadian Shield
близько 6 годин тому
Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков поділився думками перед стартом товариського турніру Canadian Shield. Перший матч «синьо-жовті» проведуть проти Канади. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Нам приємно, що нас підтримують, ми вдячні всій канадській діаспорі. Ми приїхали вперше в Канаду і хочемо в першу чергу, напевно, показати якісну гру, потішити результатом уболівальників і самі надихнутися від цієї подорожі.
Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом. А 11-го числа опівночі українці зіграють з Новою Зеландією.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.
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