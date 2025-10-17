Вінгер Трабзонспору Олександр Зубков повністю відновився після травми. Про це повідомляє Haber61. За інформацією джерела, 29-річний футболіст уже повернувся до повноцінних тренувань та працює разом із основною командою.

Тим не менш, головний тренер Фатіх Текке не має наміру форсувати його повернення на поле, прагнучи уникнути ризику повторного пошкодження.

У поточному сезоні Зубков встиг провести вісім поєдинків, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Після восьми турів Трабзонспор має у своєму активі 17 очок і займає другий рядок у таблиці турецької Суперліги. Наступний матч команда Текке проведе 18 жовтня проти Різеспора.

Раніше повідомлялося, що Зубков має шанс зіграти в наступному матчі Трабзонспора.