Сергій Стаднюк

У дев’ятому турі української Прем'єр-ліги Динамо номінально на виїзді зіграло внічию з Зорею.

Перший тайм вийшов максимально неоднозначним. З одного боку, луганці могли мінімум двічі карати киян за помилки в обороні. Декілька разів пробачив суперника Будківський, а під кінець 45-хвилинки Нещерет якимось дивом врятував номінальних гостей після виходу віч-на-віч.

З іншого боку, супермомент втратив і Волошин. Вінгер уже збірної України послизнувся й не зміг вразити порожні ворота. А на останніх секундах тайму арбітр ухвалив максимально дивне рішення. Після прострілу з флангу м’яч транзитом від п’яти влучив у руку Вантуху в штрафному майданчику. При цьому, офсайду в розвитку атаки наочного не було. Арбітри VAR не взяли епізод до розгляду, й пролунав свисток на перерву.

У другому таймі вже не було гри на зустрічних курсах. Динамо контролювало хід гри. Це вилилося у гол Буяльського. Після цього забивати могли Тіаре, Попов і Ярмоленко. А відзначився вже за традицією для киян цього сезону Будківський.

Для біло-синіх це п’ята втрачена перемога поспіль у чемпіонаті. Шанси на захист титулу, схоже втрачено вже у жовтні.

Динамо набрало 17 очок, але пропустило поперед себе уже і Кривбас (19). За півгодини очну зустріч проведуть Шахтар (17) і Полісся (15). Також у цьому турі випередити киян може Металіст 1925 (15).

УПЛ, дев’ятий тур

Зоря – Динамо 1:1

Голи: Будківський, 84 – Буяльський, 61

Зоря: Сапутін, Пердута, Янич, Джордан, Жуніор, Попара (Башич, 74), Кушніренко, Слюсар (Мічін, 74), Вантух (Дришлюк, 90+3), Андушич, Будківський (Горбач, 90+1)

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Тіаре, Попов, Караваєв, Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 82), Піхальонок (Бражко, 71), Огундана, Волошин (Кабаєв, 82), Герреро (Бленуце, 71)

Попередження: Жуніор, Кушніренко – Волошин, Михайленко

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Зоря – Динамо.