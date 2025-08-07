Полісся у меншості здобуло впевнену перемогу над Пакшем в матчі Ліги конференцій
Житомирська команда зробила перший крок до наступного етапу турнір
близько 1 години тому
Сьогодні на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» в словацькому місті Пряшев житомирське Полісся в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій приймало угорський Пакш. Зустріч завершилася впевненою перемогою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 3:0.
Полісся забило два м’ячі в кінці першого тайму – спочатку відзначився Олександр Андрієвський, а потім – Данило Бескоровайний.
На 58-й хвилині Богдан Лєднєв забив третій м’яч в ворота Пакша. Більше голів вболівальники не побачили.
В компенсований час червону картку отримав захисник Полісся Богдан Михайліченко.
Матч-відповідь пройде 14 серпня в Угорщині.
Переможець пари Полісся – Пакш у плей-оф раунді Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.
Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації
Перший матч
Полісся – Пакш – 3:0
Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+2, Лєднєв, 58.
