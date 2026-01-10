Павло Василенко

Конфлікт між Рубеном Аморімом та керівництвом Манчестер Юнайтед мав значно глибші причини, ніж публічно визнавали в клубі. За інформацією видання The Sun, ключову роль у загостренні ситуації відіграв спортивний директор «червоних дияволів» Джейсон Вілкокс, чия поведінка викликала відверте роздратування у португальського тренера.

За даними джерела, Вілкокс фактично діяв як «тіньовий менеджер». Він регулярно з’являвся на тренувальній базі, уважно спостерігав за роботою команди та неодноразово втручався у внутрішні процеси. Кульмінацією стала зустріч напередодні матчу з Лідсом, під час якої спортивний директор прямо висловив своє бачення тактики, наполягаючи на більшій гнучкості, зміні ігрових схем і варіативності підходів.

Для Аморіма це стало останньою краплею. Фахівець чітко дав зрозуміти, що прибув на «Олд Траффорд» у статусі повноцінного менеджера, а не людини, яка має виконувати вказівки з боку функціонерів. Саме після цього тренер дозволив собі емоційні заяви на публіці, наголошуючи на своїй ролі та відповідальності за команду.

Цей спалах, за версією англійської преси, запустив ланцюгову реакцію. Напруга швидко вийшла за межі робочого конфлікту, стала предметом обговорення в медіа й за два дні завершилася звільненням Аморіма.

Наразі Манчестер Юнайтед тимчасово очолює Даррен Флетчер, який раніше працював із командою U-18. Водночас британські ЗМІ очікують, що вже найближчим часом клуб призначить нового виконувача обов’язків головного тренера до кінця сезону, паралельно готуючись до пошуку постійного наставника влітку.