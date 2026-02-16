Голкіпер мадридського Реала та національної збірної Бельгії Тібо Куртуа не планує міняти чемпіонат і має намір завершити професійну кар'єру у складі королівського клубу. Про це повідомляє видання Defensa Central.

«Після перемоги над Реал Сосьєдад Куртуа досягнув позначки 150 перемог за клуб, що свідчить про його чудову гру у футболці королівського клубу.

Його рівень гри, незважаючи на дві отримані травми, видатний. За ці роки він став кумиром для багатьох вболівальників Реала, а його виступи відіграли ключову роль у завоюванні титулів.

Важливий момент полягає в тому, що Тібо мріє завершити кар'єру в «Реалі». Проте все залежатиме від його гри, хоча керівництво клубу впевнене, що він залишиться футболістом найвищого рівня.

Зрештою, він повернувся від двох травм коліна і є тим воротарем, який стежить за собою і має неперевершений характер», – повідомило DefensaCentral.