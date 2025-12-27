Сергій Разумовський

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа став лідером за кількістю сейвів серед голкіперів клубів топ-5 європейських ліг у 2025 році. Про це повідомляє Opta.

Упродовж року 33-річний бельгієць виконав 174 порятунки в усіх турнірах – це найвищий показник серед воротарів команд топ-5 чемпіонатів Європи. Куртуа продовжує залишатися першим номером Реала: у нинішньому сезоні він пропустив лише два матчі, а в решті регулярно виходив у стартовому складі.

Загалом у поточній кампанії Куртуа провів 23 поєдинки. Пропустив 20 м’ячів і десять разів залишав ворота недоторканими, оформивши 10 «сухих» матчів.

На цьому тлі ігрової практики значно менше має український голкіпер Реала Андрій Лунін. Він з’являвся на полі лише двічі: у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса пропустив три м'ячі, а в поєдинку Кубка Іспанії з Талаверою – два, хоча наприкінці тієї зустрічі відзначився ефектним сейвом, який врятував команду в ключовий момент.