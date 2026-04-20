Сергій Разумовський

У 33-му турі англійської Прем’єр-ліги Кристал Пелас і Вест Гем не виявили сильнішого, зігравши внічию 0:0.

Після цього поєдинку Кристал Пелас набрав 43 очки та піднявся на 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Вест Гем, своєю чергою, збільшив відрив від Тоттенгема в боротьбі за виживання до двох очок.

Попереду на Кристал Пелас чекає важливе єврокубкове протистояння. У півфіналі Ліги конференцій лондонський клуб зустрінеться з донецьким Шахтарем. Раніше по ходу турніру англійська команда також грала проти київського Динамо та перемогла з рахунком 2:0.

Перший матч півфіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Кристал Пелас відбудеться 30 квітня 2026 року в Кракові. Поєдинок у відповідь запланований на 7 травня в Лондоні. Фінал турніру, в якому визначиться володар трофея, пройде 27 травня 2026 року в німецькому Лейпцигу.

АПЛ, 33-й тур

Кристал Пелас – Вест Гем 0:0

Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво, Муньйос, Лерма, Г'юз (Камада, 59), Мітчелл, Піно (Сарр, 59), Ларсен (Матета, 59), Джонсон (Девенні, 78)

Вест Гем: Германсен, Вокер-Пітерс, Мавропанос, Дісасі, Діуф, Соучек, Фернандеш, Боувен, Пабло (Вілсон, 75), Саммервілл, Кастельянос (Канте, 84)

Попередження: Джонсон (21), Муньйос (90+2) – Діуф (90+2)