Англійський хавбек мадридського Реала Джуд Беллінгем заявив, що найближчим часом його чекає хірургічне втручання на плечі, повідомило ESPN.

За словами футболіста, біль вже не такий гострий, але постійне носіння пов'язки, що фіксує, викликає втому. Він зазначив, що операцію заплановано на кілька днів після фінального матчу — настав час «звільнити плече». З цією травмою Беллінгем виступає з листопада 2023 року.

Минулого сезону півзахисник взяв участь у 54 поєдинках за клуб у всіх турнірах, забивши 15 м'ячів і віддавши 14 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 180 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал відмовився продавати Луніна в Манчестер Юнайтед.



