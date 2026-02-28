Суркіс: «Мене взагалі не хвилює, що говорять різні журналісти. Нехай не рахують мої гроші»
Власник біло-синіх зробив важливу заяву
близько 12 годин тому
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про пасивність київського клубу на трансферному ринку.
«Футболісти, які до нас приїжджали і які чогось коштували, Вітіньйо, Рамірес, могли грати в Динамо, але чомусь поїхали. Лонвейк, почувши перший шахед, який упав в озері біля бази, злякався. О 3 годині ночі мені телефонували батьки й говорили, що я маю відпустити їхнього сина – і ми його відпустили.
І мене взагалі не хвилює, що говорять різні журналісти. Нехай не рахують мої гроші. У команді Динамо все гаразд, усі вчасно отримують зарплатню. На сьогодні у нас працює 650 співробітників плюс футболісти – усі задоволені. Коли закінчиться війна, усі все побачать», – сказав Суркіс в ефірі «Про Футбол Digital».
Динамо наразі йде на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи 32 залікові бали.
Наступний матч команда Ігоря Костюка проведе 3 березня проти Інгульця в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Початок зустрічі о 18:00.
