Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про пасивність київського клубу на трансферному ринку.

«Футболісти, які до нас приїжджали і які чогось коштували, Вітіньйо, Рамірес, могли грати в Динамо, але чомусь поїхали. Лонвейк, почувши перший шахед, який упав в озері біля бази, злякався. О 3 годині ночі мені телефонували батьки й говорили, що я маю відпустити їхнього сина – і ми його відпустили.

І мене взагалі не хвилює, що говорять різні журналісти. Нехай не рахують мої гроші. У команді Динамо все гаразд, усі вчасно отримують зарплатню. На сьогодні у нас працює 650 співробітників плюс футболісти – усі задоволені. Коли закінчиться війна, усі все побачать», – сказав Суркіс в ефірі «Про Футбол Digital».