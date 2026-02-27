Асистент головного тренера Епіцентра Олег Надуда підбив підсумки стартового матчу 18 туру УПЛ проти Динамо (0:4). Його слова наводить Dynamo.kiev.ua.

Пенальті? Цей епізод уже минув, назад його повернути ніхто не може. Як вирішив суддя, так нехай і буде. Момент - на розсуд арбітра. Ми ж не знаємо, що там йому підказували судді VAR. А навіть якби й знали, то пенальті вже не скасувати.

Якби ми закінчили перший тайм із рахунком 0:0, то інакше б склався другий тайм, інакше б склалася вся гра. А теми суддівства я торкатися не хочу, ми зараз говоримо про сам футбол

Якщо брати по грі, то було два різні тайми. Перший тайм - рівна гра до голу. Припустилися необов’язкової помилки - пенальті, і гру зламано.

У другому таймі ми побігли, хотіли відігратися, але знову помилка - помилився наш воротар, і 2:0. Після цього стало важкувато: «Динамо» стало грати на контратаках, і двічі нас на них спіймало.

Найімовірніше, рахунок не по грі. У нас були непогані моменти, але клас є клас: у Динамо футболісти класніші за наших, ми це розуміємо. Вони все на полі виконують швидше. Крім того, виконавської майстерності ніхто не відміняв: є момент - суперники їх реалізовують, а ми - ні, – сказав Надуда.