Сергій Разумовський

Власник румунської Університаті-1948 Адріан Мітітелу заявив, що більше не має наміру звертатися до ФІФА через ситуацію з нападником київського Динамо Владіславом Бленуце. Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

За словами функціонера, під час трансферу футболіста між клубами була прописана бонусна виплата в розмірі 300 тисяч євро. Цю суму Динамо мало сплатити після того, як Бленуце досягне певної кількості матчів за київську команду. Однак Мітітелу стверджує, що коли форвард наблизився до необхідного показника, його фактично перестали використовувати в офіційних іграх.

Я більше не звертався до ФІФА. Тоді я був дуже розчарований. Вони мене обдурили, але нехай будуть здорові. Наступного разу я буду обережнішим. Для мене було лише формальністю довести його до потрібної кількості матчів, але після певного моменту його взагалі перестали використовувати. Адріан Мітітелу президент Університаті-1948

Попри попереднє невдоволення, власник Університаті-1948 вирішив не продовжувати юридичний конфлікт і відмовився від звернення до міжнародних футбольних інстанцій.

Нагадаємо, Владислав Бленуце перейшов до Динамо влітку минулого року. За трансфер румунського нападника київський клуб заплатив 1,5 мільйона євро. У сезоні-2025/26 форвард провів за Динамо 11 матчів, забив один м'яч і офоримив автогол.

Раніше Динамо офіційно оголосило про повернення легіонера.