Суркіс зробив заяву після прильоту російського БпЛА в районі стадіону «Динамо»
Власник київського клубу розкрив деталі інциденту
Сьогодні внаслідок чергового обстрілу столиці України російсько-окупаційними військами стався приліт ворожого безпілотника в районі спортивної перлини Києва – стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі сайту «Український футбол» повідомив деталі.
«Шахед розбився в парку біля «Мосту закоханих». От там і сталося влучення. Був потужний вибух, але стадіон «Динамо» не постраждав», – сказав Суркіс.
Наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок в двох матчах.
У поєдинку четвертого туру чемпіонату України київська команда зіграє на виїзді з Буковиною (31 серпня).
Найближчий матч на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського пройде у неділю, 30 серпня, у якому луганська Зоря зійдеться з ФК Харків.
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