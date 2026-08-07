Росія вдарила по стадіону Чорноморця. Арена зазнала серйозних руйнувань
Відомі подробиці терористичної атаки країни-агресора
Фото - ФК Чорноморець
Сьогодні російські війська завдали удару по стадіону одеського Чорноморця.
За попередньою інформацією, атака сталася близько 15:00. Внаслідок влучання спортивна споруда зазнала значних пошкоджень. Найбільше постраждала покрівля стадіону – у даху утворилася велика діра.
Також повідомляється про постраждалих. Наразі інформація щодо їхньої кількості та стану, як і повний масштаб руйнувань, уточнюється.
- Відео руйнування стадіону дивіться тут
Зустріч Чорноморця та Колоса перенесено на прохання приймаючої сторони. Найближчим часом ця інформація набуде офіційного розголосу, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Матч другого туру УПЛ мала відбутися завтра о 13:00.
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