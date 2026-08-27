Павло Василенко

Столичні пабліки повідомляють про приліт БпЛА біля стадіона «Динамо» ім. Валерія Лобановського у Києві. Чи постраждав сам стадіон – наразі невідомо, однак в його районі сильне задимлення.

«У Голосіївському районі фіксується загоряння автомобіля внаслідок ворожої атаки. Пожежу ліквідовано. У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу», – повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок в двох матчах.

У поєдинку четвертого туру чемпіонату України київська команда зіграє на виїзді з Буковиною (31 серпня).

Найближчий матч на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського пройде у неділю, 30 серпня, у якому луганська Зоря зійдеться з ФК Харків.

UPD. Згодом стало відомо, що арена все ж таки не постраждала, удар стався поруч.