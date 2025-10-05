У ніч із 4 на 5 жовтня український центральний захисник Олександр Сваток вийшов у стартовому складі Остіна на матч МЛС.

Суперником господарів поля в рамках 33 туру був Сент-Луїс, і в результаті Остін поступився з рахунком 1:3.

На 36-й хвилині Сваток забив гол після передачі Овена Вулфа, проте на той момент його команда вже програвала, а потім пропустила ще двічі.

Українського захисника визнано другим найкращим гравцем Остіна в цьому поєдинку, а портал WhoScored оцінив його дії на 7,0 бала.

Крім гола, на рахунку Сватка два вдалі удари по воротах суперника та 52 точні передачі з 58 можливих, що становить 90% точності.

Остін — Сент-Луїс 1:3

Голи: Сваток, 36 — Гартель, 28, 45, Бехер, 90+3