Сваток відзначився голом у матчі з Остін
Проте команда українця поступилася
близько 1 години тому
У ніч із 4 на 5 жовтня український центральний захисник Олександр Сваток вийшов у стартовому складі Остіна на матч МЛС.
Суперником господарів поля в рамках 33 туру був Сент-Луїс, і в результаті Остін поступився з рахунком 1:3.
На 36-й хвилині Сваток забив гол після передачі Овена Вулфа, проте на той момент його команда вже програвала, а потім пропустила ще двічі.
Українського захисника визнано другим найкращим гравцем Остіна в цьому поєдинку, а портал WhoScored оцінив його дії на 7,0 бала.
Крім гола, на рахунку Сватка два вдалі удари по воротах суперника та 52 точні передачі з 58 можливих, що становить 90% точності.
Остін — Сент-Луїс 1:3
Голи: Сваток, 36 — Гартель, 28, 45, Бехер, 90+3
