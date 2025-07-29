Півзахисник бельгійського Вестерло та колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук поділився в Instagram роздумами про своє майбутнє.

— З моїм переїздом до Бельгії багато чого змінилося. Але головне — змінилися пріоритети. Я звик до іншого ритму: багато матчів, постійна практика, збірна. І коли всього цього стало менше, спочатку було складно це прийняти. Зрозумів головне: це не пауза — це можливість. Вчу англійську. Знайомлюсь з людьми. Дивлюсь, як працюють клуби, академії. Зміст змінився, але мотивація залишилася.

Я зрозумів, що цей перехід до Бельгії став для мене підготовкою до того життя, в якому буде менше того футболу й графіка, до якого я звик. Футбол — це частина життя. Але точно не єдина, — написав Сидорчук.