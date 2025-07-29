Збірна України завоювала 11 нагород на чемпіонаті Балканських асоціацій легкої атлетики
Турнір у Греції видався врожайним для наших спортсменів
близько 5 годин тому
У Волосі (Греція) завершився чемпіонат Балканських асоціацій легкої атлетики.
Українські легкоатлети на турнірі завоювали 11 нагород: 5 золотих, 2 срібних, 4 бронзових медалі.
Золоті медалі виграли: Марина Килипко (стрибки з жердиною); Олександр Погорілко (біг на 400 м); Ольга Голодна (штовхання ядра); чоловіча естафетна команда (4х400); Дмитро Багінський (110 м з бар’єрами).
Срібними призерами стали: Влад Лавський (стрибки у висоту); Олександр Соколов (біг на 100 м).
Бронзові медалі завоювали: чоловіча естафетна команда (4х400 м мікс); чоловіча естафетна команда ( 4х100 м); Владислав Малихін (стрибки з жердиною); Юлія Чумаченко (стрибки у висоту).
Нагадаємо, для Лавського це перша медаль міжнародних змагань у цьому сезоні. Востаннє легкоатлет здобував міжнародну нагороду також на чемпіонаті Балканських асоціацій у 2024 році, тоді він зайняв перше місце.
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