Олег Шумейко

Марта Костюк згадала в інтерв’ю sport-express.ua момент, коли стала найкращою тенісисткою з України у рейтингу WTA.

У сезон ви увійшли в статусі першої ракетки України, посунувши на деякий час з першої сходинки нашу багаторічну лідерку Еліну Світоліну. Наскільки це стало важливою подією для вас, та чи принципово було втримувати першість?

Це був приємний момент, але я б не сказала, що він став для мене визначальним. У тенісі все дуже динамічно – позиції постійно змінюються, і головне для мене – це світовий рейтинг.

Я дуже ціную підтримку вдома, й, звісно, мені було приємно очолювати український рейтинг. З усім тим я намагаюся зосереджуватись на глобальних цілях, крок за кроком рухаючись до них.

Чи можна сказати, що Світоліна, яка вже повернула собі перше місце в українському рейтингу, усе ще має велику мотивацію давати бій молодшим амбітним конкуренткам?

Важко говорити за іншу людину – краще про мотивацію запитати в Еліни. Я можу лише сказати, що вона продовжує показувати дуже хороший теніс, і це заслуговує на повагу.

Нагадаємо, що Марта потрапила у заявку збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.