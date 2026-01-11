Павло Василенко

Син легендарного Златана Ібрагімовича робить перший серйозний крок у власній футбольній кар’єрі. 19-річний Максиміліан Ібрагімович офіційно здійснив свій дебютний трансфер, залишивши структуру Мілана заради нового етапу розвитку.

Як повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, молодий нападник продовжить сезон у нідерландському Аяксі – клубі, який свого часу став трампліном у великий футбол і для його батька. Амстердамці досягли домовленості з Міланом щодо оренди гравця до кінця сезону з правом подальшого викупу контракту.

Угода передбачає і фінансові гарантії для італійського клубу. Россонері заздалегідь подбали про майбутнє та включили до договору пункт про відсоток від можливого наступного трансферу Максиміліана, якщо Аякс або інший клуб продасть його надалі.

Перехід до Нідерландів виглядає логічним кроком для юного форварда, який лише починає свій шлях у дорослому футболі. У нинішньому сезоні Ібрагімович-молодший демонстрував стабільний прогрес у складі юнацької команди Мілана: у 16 матчах він відзначився п’ятьма голами та п’ятьма результативними передачами.

Його виступи не залишилися непоміченими й на міжнародному рівні – Максиміліана вже викликали до юнацької збірної Швеції. Тепер на нього чекає новий виклик у Аяксі, клубі з багатою історією розвитку молодих талантів. Для Ібрагімовича це шанс вийти з тіні знаменитого батька та почати писати власну футбольну історію.