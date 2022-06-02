Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Гельсінкі - Цюріх

«Так ми і роз***мо цих росіян». Алієв емоційно відреагував на перемогу України

Колишній гравець збірної наголосив на важливості цієї перемоги для країни
Футбол Збірна України
07:52
«Так ми і роз***мо цих росіян». Алієв емоційно відреагував на перемогу України

Колишній гравець збірної України і київського «Динамо» Олександр Алієв в Instagram прокоментував перемогу національної команди над Шотландією (3:1) в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

«Країна моя, Україна, з перемогою. Пацани, ви просто молодчики. Ви подарували для України велику радість.

Так ми і роз***мо цих росіян, бл**ь».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також говорив про важливість перемоги над Шотландією.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Олександр Алієв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Алієв: «В даний момент я не в теробороні, а в ЗСУ»
Алієв: «В даний момент я не в теробороні, а в ЗСУ»
Футбол В Україні
20 травня 11:21
Алієв: «Хочу, щоб ми швидше перебили рашистів із цим путіним – ми цих тварюк не кликали»
Алієв: «Хочу, щоб ми швидше перебили рашистів із цим путіним – ми цих тварюк не кликали»
Футбол В Україні
20 травня 09:39

Новини: Футбол

Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Збірна України
09:59
Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»
Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»
Збірна України
09:49
Миколенко: «Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму»
Миколенко: «Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму»
Збірна України
09:42
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Збірна України
09:31
«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
Збірна України
09:19
Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
Збірна України
09:03
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
WTA
08:59
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Збірна України
08:58
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Збірна України
08:55
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини