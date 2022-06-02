Алієв: «В даний момент я не в теробороні, а в ЗСУ»
«Так ми і роз***мо цих росіян». Алієв емоційно відреагував на перемогу України
Колишній гравець збірної наголосив на важливості цієї перемоги для країни
07:52
Колишній гравець збірної України і київського «Динамо» Олександр Алієв в Instagram прокоментував перемогу національної команди над Шотландією (3:1) в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
«Країна моя, Україна, з перемогою. Пацани, ви просто молодчики. Ви подарували для України велику радість.
Так ми і роз***мо цих росіян, бл**ь».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також говорив про важливість перемоги над Шотландією.
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