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Футболіст отримав пряму червону картку після того, як відмахнувся від захисника киян Владислава Дубінчака. При цьому сам представник Динамо в тому епізоді був покараний жовтою карткою.

За підсумками розгляду Тобіаса дискваліфікували на три матчі. Один із них є умовним і не підлягає виконанню, якщо футболіст не порушить дисциплінарні правила протягом випробувального строку, який становить один рік. Отже, бразилець фактично має пропустити два поєдинки Шахтаря.

Одну зустріч захисник уже пропустив. Тобіас не зіграв проти Лівого Берега в 13-му турі чемпіонату України. Наступний матч донеччани проведуть 30 листопада, коли зустрінуться з Буковиною.

Схоже покарання раніше отримав і захисник Динамо Тарас Михавко. Киянина також дискваліфікували на три матчі, один із яких призначили умовно, за аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря, що завершився перемогою донеччан із рахунком 3:0.