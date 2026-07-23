Сергій Разумовський

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи київське Динамо у Любліні поступилося ПАОК.

Старт матчу склався для киян майже ідеально. Уже на початку зустрічі біло-синім вдалося відкрити рахунок після швидкої атаки. Владислав Дубінчак виконав дотепний простріл із лівого флангу, а захисники ПАОК припустилися грубої позиційної помилки, залишивши Володимира Бражка без опіки. Український півзахисник отримав достатньо часу для удару й своєю коронною лівою ногою без шансів для воротаря відправив м'яч у сітку.

Втім, після пропущеного голу ініціативу повністю перехопили футболісти ПАОК. Упродовж наступної години саме грецька команда контролювала перебіг зустрічі, а Динамо дедалі частіше припускалося помилок у захисті. Саме невпевнені дії оборони киян стали головною причиною всіх трьох пропущених м'ячів.

Перший гол у відповідь став наслідком помилки в центрі захисту. Крістіан Біловар невчасно залишив свою позицію, намагаючись зустріти суперника, чим відкрив вільну зону за спиною. ПАОК миттєво скористався цією ситуацією, а Константеліас, отримавши передачу на вихід, холоднокровно перекинув Руслана Нещерета та відновив рівновагу.

Другий пропущений м'яч також став наслідком індивідуальної помилки футболіста Динамо. Бражко невдало розпорядився м'ячем біля власного штрафного майданчика, фактично подарувавши його супернику. Зафейріс без вагань скористався такою «філігранною» передачею і реалізував свій шанс, вивівши гостей вперед.

Одразу після перерви гості ще більше зміцнили свою перевагу. Захист киян залишив без нагляду Сантамарію в 14-й зоні перед штрафним майданчиком. Футболіст ПАОК отримав можливість без перешкод завдати точного більярдного дальнього удару, який виявився недосяжним для Нещерета.

Лише після того, як рахунок став 1:3, Динамо по-справжньому увімкнулося в боротьбу. Українська команда почала регулярно створювати небезпечні моменти біля воріт суперника та змусила оборону ПАОК діяти на межі своїх можливостей.

Одну з найкращих атак кияни завершили другим забитим м'ячем. Після красивої комбінації Джастін Лонвейк скоротив відставання до мінімуму й повернув інтригу в матч.

Невдовзі чудові можливості зрівняти рахунок мав Матвій Пономаренко, який саме в день матчу продовжив контракт із Динамо ще на п'ять років. Спочатку нападник вийшов практично віч-на-віч із воротарем, але не зміг переграти Павленку. Уже за кілька секунд форвард намагався елегантно перекинути голкіпера, однак із близької відстані поцілив у стійку.

Наприкінці зустрічі свій шанс мав і Андрій Ярмоленко. Досвідчений вінгер завдавав удару з вигідної позиції, проте Павленка знову продемонстрував чудову реакцію та врятував ПАОК. Попри фінальний штурм і низку небезпечних моментів, Динамо так і не змогло уникнути поразки, тож доля путівки до наступного раунду вирішуватиметься в матчі-відповіді.

Він відбудеться у Салоніках рівно за тиждень, 30 липня.

Кваліфікація Ліги Європи. Другий раунд, перший матч

Динако Київ – ПАОК 2:3

Голи: Бражко, 3, Лонвейк, 77 – Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко (Рибчинський 85), Шапаренко (Буяльський 68), Піхальонок (Лонвейк 55), Волошин (Редушко 55), Пономаренко, Герреро (Ярмоленко 68)

ПАОК: Павленка, Кенні, Міхаїлідіс, Хацидіакос (Елустондо 84), Гомес, Зафейріс (М. Камара 77), Сантамарія, Живкович (Хацидіс 84), Константеліас, Алі (Тайсон 14), Міту (Єремєєв 77)

Попередження: Пономаренко 46 – Хацидіакос 57, Константеліас 63, Єремєєв 88