Сергій Разумовський

Вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеніо яскраво заявив про себе в першому ж матчі за нову команду. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії містяни на своєму полі влаштували справжній розгром Ексетера, завершивши гру з неймовірним рахунком 10:1, а новачок зробив помітний внесок у цю результативну виставу.

26-річний вінгер у дебютній зустрічі за Манчестер Сіті не лише відзначився забитим м’ячем, а й записав на свій рахунок результативну передачу. Таким чином Семеніо одразу поєднав два ключові показники для атакувального гравця – гол і асист – і став автором досягнення, яке для клубу є доволі рідкісним.

За статистикою, Семеніо став першим футболістом Манчестер Сіті з 2011 року, якому вдалося і забити, і віддати асист у своєму дебютному матчі за команду. Востаннє подібне робив Серхіо Агуеро: аргентинець у першій грі за містян також поєднав гол і результативну передачу у матчі проти Свонсі.

Раніше повідомлялося, що Семеніо перейшов із Борнмута за 75 мільйонів євро.