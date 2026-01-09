Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер вінгера Антуана Семеньйо, який перейшов до клубу з Борнмута. Новачок городян підписав контракт терміном на п’ять з половиною років.

За інформацією британських ЗМІ, сума угоди склала близько 75 мільйонів євро, що еквівалентно приблизно 65 мільйонам фунтів стерлінгів. При цьому 25-річний футболіст мав варіанти продовження кар’єри в інших грандах Премʼєр-ліги, зокрема Челсі, Тоттенгемі, Ліверпулі та Манчестер Юнайтед, однак віддав перевагу саме пропозиції чемпіонів Англії.

Вирішальним чинником у виборі Семеньйо стало бажання працювати під керівництвом іспанського наставника Хосепа Гвардіоли, який давно стежив за прогресом ганського вінгера.

У поточному сезоні англійської Премʼєр-ліги Антуан Семеньйо провів 20 матчів, у яких забив 10 голів і віддав три результативні передачі.

Раніше, Семеньйо провів свій останній матч з Борнмут.