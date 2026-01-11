Манчестер Сіті розпочав похід за Кубком Англії тотальним розгромом. Відео
Під гарячу руку потрапив Клуб Ліги 1
23 хвилини тому
Фото - Getty Images
Манчестер Сіті познущався над Ексетером в 3 раунді Кубка Англії. Команда Хосепа Гвардіоли влаштувала показовий майстерклас представнику Ліги 1.
Кубкова зустріч також стала дебютною для новачка «городян» Семеньйо, який в першому матчі за новий клуб оформив гол+пас.
Ман Сіті потішили своїх фанів голами на будь-який смак, дозволивши супернику провести гол престижу, підсолодивши гіркоту поразки.
Кубок Англії. 3 раунд
Манчестер Сіті - Ексетер 10:1
Голи: Оллін 12, Родрі 24, Дойл-Хейс 42, (аг), Фіцвотерк 45+2 (аг), Льюїс 49, Семеньйо 54, Рейндерс 72, О'Райлі 79, Макайду 86, Льюїс 90+1 - Бірч 90
