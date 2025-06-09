Таран збірної Італії має намір реабілітуватися перед уболівальниками після провалу з Норвегією
Раніше у відборі на чемпіонат світу-2026 «Скуадра адзурра» була розгромлена Голандом і компанією
близько 6 годин тому
Нападник збірної Італії Лоренцо Лукка перед матчем четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти Молдови висловився щодо реабілітації після розгромної поразки від Норвегії (0:3). Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Я зосереджений і буду радий, якщо головний тренер вирішить поставити мене в стартовий склад. Якщо доведеться вийти з лави, я також буду щасливий. Ми повинні залишатися сконцентрованими й єдиними: зараз ми думаємо лише про матч. У Норвегії ми не змогли перемогти, але я не вважаю, що наша подальша доля залежить лише від того поєдинку.
Ми повинні довести нашим уболівальникам, що навіть якщо трапляється похибка, її можна подолати, здобувши три очки. Вони є вирішальними для кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Важкі моменти треба долати разом.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 9 червня, на сторінці події Італія – Молдова на Xsport. Початок – о 21:45.
Раніше Лучано Спаллетті оголосив, що матч проти Молдови стане останнім для нього на посту головного тренера збірної Італії.
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