Таран збірної Італії має намір реабілітуватися перед уболівальниками після провалу з Норвегією

Нападник збірної Італії Лоренцо Лукка перед матчем четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти Молдови висловився щодо реабілітації після розгромної поразки від Норвегії (0:3). Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Я зосереджений і буду радий, якщо головний тренер вирішить поставити мене в стартовий склад. Якщо доведеться вийти з лави, я також буду щасливий. Ми повинні залишатися сконцентрованими й єдиними: зараз ми думаємо лише про матч. У Норвегії ми не змогли перемогти, але я не вважаю, що наша подальша доля залежить лише від того поєдинку.

Ми повинні довести нашим уболівальникам, що навіть якщо трапляється похибка, її можна подолати, здобувши три очки. Вони є вирішальними для кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Важкі моменти треба долати разом.