Павло Василенко

Англійського футболіста Маккензі Дічікко було засуджено до шести років і восьми місяців тюремного ув'язнення за вбивство іншого футболіста в результаті нападу на залізничній станції.

22-річного Дічікко було визнано винним у вбивстві голкіпера Джеймса Хічкока. Суд визнав, що це був напад ззаду.

Хічкок захищав кольори Бартон Таун. Під час сутички на автобусній зупинці він отримав смертельну травму голови, від якої помер у лікарні через три дні.

Цілком нешкідлива ситуація призвела до загибелі 32-річного воротаря. Все трапилося на залізничному вокзалі Йорка.

Два футболісти не були знайомі до трагічного випадку. Їхні шляхи перетнулися на вокзалі Йорка, коли п'яного Дічікко вигнали з бару, і він пішов додому.

Будучи явно п'яним, Дічікко вплутався в сварку з перехожими, в якій виявилася замішана група Хічкока. Коли все, здавалося б, стихло, Дічікко вдарив Хічкока ззаду, коли той обідав у ресторані на вокзалі.

«Це був жахливий і боягузливий напад, скоєний підсудним, поки Хічкок стояв до нього спиною. Він, мабуть, зовсім не підозрював про напад, що готується, і не міг ніяк себе захистити», — заявив прокурор Пол Гріні.

Після нападу Хічкок був доставлений до лікарні із серйозною травмою голови. Він помер від отриманих травм через три дні, 18 грудня 2024 року.