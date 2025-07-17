Таємниця вбивства англійського воротаря розкрита, його вбив інший футболіст одним ударом
Відомі подробиці жахливого інциденту
близько 18 годин тому
Англійського футболіста Маккензі Дічікко було засуджено до шести років і восьми місяців тюремного ув'язнення за вбивство іншого футболіста в результаті нападу на залізничній станції.
22-річного Дічікко було визнано винним у вбивстві голкіпера Джеймса Хічкока. Суд визнав, що це був напад ззаду.
Хічкок захищав кольори Бартон Таун. Під час сутички на автобусній зупинці він отримав смертельну травму голови, від якої помер у лікарні через три дні.
Цілком нешкідлива ситуація призвела до загибелі 32-річного воротаря. Все трапилося на залізничному вокзалі Йорка.
Два футболісти не були знайомі до трагічного випадку. Їхні шляхи перетнулися на вокзалі Йорка, коли п'яного Дічікко вигнали з бару, і він пішов додому.
Будучи явно п'яним, Дічікко вплутався в сварку з перехожими, в якій виявилася замішана група Хічкока. Коли все, здавалося б, стихло, Дічікко вдарив Хічкока ззаду, коли той обідав у ресторані на вокзалі.
«Це був жахливий і боягузливий напад, скоєний підсудним, поки Хічкок стояв до нього спиною. Він, мабуть, зовсім не підозрював про напад, що готується, і не міг ніяк себе захистити», — заявив прокурор Пол Гріні.
Після нападу Хічкок був доставлений до лікарні із серйозною травмою голови. Він помер від отриманих травм через три дні, 18 грудня 2024 року.
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