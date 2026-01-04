Павло Василенко

Челсі перебуває за крок від призначення нового головного тренера. Лондонський клуб уже визначився з кандидатурою наставника, який добре знайомий із принципами роботи холдингу BlueCo. За інформацією L’Equipe, наступником Енцо Марески стане Ліам Росеньйор, який уже прибув до Лондона.

Останнім матчем Марески на чолі синіх стала домашня нічия з Борнмутом (2:2) 30 грудня. Після цього сторони розірвали співпрацю за взаємною згодою. Італійський фахівець, за повідомленнями ЗМІ, може стати одним із кандидатів на заміну Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті наступного сезону.

У виїзному поєдинку проти Манчестер Сіті (1:1) лондонською командою тимчасово керував Калум Макфарлейн, який до цього працював з молодіжною командою Челсі U21. Водночас керівництво клубу активно завершувало переговори щодо постійного менеджера.

Вибір упав на Росеньйора, який працює у Страсбурі. Обидва клуби належать BlueCo, тож у керівництві вважають, що 41-річний тренер ідеально впишеться в довгострокову стратегію «Стемфорд Брідж». За даними L’Equipe, Росеньйор ще не підписав контракт, але вже вилетів із Франції до Англії разом з президентом Страсбура Марком Келлером і спортивним директором Девідом Вейром.

У Франції Росеньйор провів 63 матчі, здобувши 32 перемоги, 14 нічиїх та 17 поразок, а також виграв чемпіонат поточного сезону Ліги конференцій. Очікується, що дебют нового наставника Челсі відбудеться 7 січня у виїзному матчі проти Фулгема.