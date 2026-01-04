В.о. головного тренера Челсі Каллум Макфарлейн поділився очікуваннями від центрального матчу 20 туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Його слова наводить Football.London.

Справа не в мені, моєму першому матчі чи грі проти Пепа. Справа в матчі Челсі проти Сіті. Ми приїхали сюди боротися. Цього року ми побачили, на що здатна ця команда у важливі моменти. Ми з нетерпінням чекаємо на цей виклик.

Завжди незручно, коли приходить тимчасовий тренер, і це більше про гравців, ніж для нас. Йдеться про те, щоб вони показали той самий рівень гри, який вони демонстрували раніше проти топ-команд. Цього року ми досягли деяких чудових результатів і знаємо, на що здатна ця команда. Моє послання до них - показати себе з найкращого боку, бути єдиним цілим і вірити, що ми зможемо правильно провести наступні кілька днів і, сподіваємося, показати хороший результат у неділю.

Моє майбутнє? Завдання полягає в тому, щоб підготувати хлопців до Манчестер Сіті і це, чесно кажучи, все, що я знаю на даний момент, - розповів Макфарлейн.