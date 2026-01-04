Ман Сіті в центральному матчі 20 туру АПЛ приймав Челсі. Матч у Манчестері завершився з рахунком 1:1.

Челсі після розлучення з Енцо Марескою доручив готувати команду тренерському штабу команди U-21 на чолі з Каллумом Макфарлейном, який свого часу працював в молодіжному секторі Манчестер Сіті.

План Челсі на гру працював до кінця першого тайму, коли Бадіашиль дозволив Рейндерсу завдати удар повз вуха кіпера гостей Йоргенсена, що дозволив Ман Сіті повести в рахунку перед перервою.

Забитий м'яч не вдарив психологічно по настрою гравців Челсі на гру, які продовжували страждати, відбиваючись від атак господарів, чекаючи на свій шанс. Вихованці Сіті Палмер та Делап намагались зіпсувати настрій фанам на «Етіхад», і в доданий час до другого тайму фортуна посміхнулась Енцо, який заштовхав м'яч у ворота Доннарумми.

VAR перевірив ситуацію, але Фернандес був уникнув офсайду, що дозволило Челсі повернутись до Лондона з очками.

АПЛ. 20 тур

Манчестер Сіті - Челсі 1:1

Голи: Рейндерс, 42 - Енцо, 90+4