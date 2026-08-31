Тедеско зробив заяву про Довбика перед матчем з Аталантою
Українець ще не набрав оптимальної форми
Головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско розповів про фізичну форму Артема Довбика перед матчем з Аталантою у другому турі Серії А.
«Довбик почувається краще. Він провів три тижні підготовки в Римі, зокрема зіграв 45 хвилин у товариському матчі. Але йому потрібно продовжувати набирати форму.
Сподіваємося, що він зможе провести на полі трохи більше часу, ніж півгодини, які отримав у матчі з Лаціо», – цитує Тедеско видання TMW.
У першому турі Довбик вийшов на заміну у другому таймі матчу з Лаціо (0:1).
Болонья зіграє з Аталантою 31 серпня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.
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