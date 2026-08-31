Головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско розповів про фізичну форму Артема Довбика перед матчем з Аталантою у другому турі Серії А.

«Довбик почувається краще. Він провів три тижні підготовки в Римі, зокрема зіграв 45 хвилин у товариському матчі. Але йому потрібно продовжувати набирати форму.

Сподіваємося, що він зможе провести на полі трохи більше часу, ніж півгодини, які отримав у матчі з Лаціо», – цитує Тедеско видання TMW.