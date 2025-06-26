Лондонський Челсі не зміг домовитися з Міланом про трансфер французького воротаря Майка Меньяна. Через це клуб активно розглядає альтернативні варіанти підсилення воротарської позиції.

За інформацією джерела Caught Offside, у сферу інтересів англійського гранда потрапив голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген.

У ЗМІ раніше з’являлися повідомлення про те, що 33-річний німець може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно.

Тер Штеген захищає кольори Барселони з літа 2014 року. Його чинний контракт з клубом розрахований до кінця червня 2028-го. Орієнтовна трансферна вартість воротаря складає 12 мільйонів євро.