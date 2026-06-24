Сергій Разумовський

40-річний півзахисник Мілана Лука Модрич провів ювілейний 200-й матч у складі збірної Хорватії. Знакова для одного з найвидатніших футболістів в історії світового футболу подія сталася під час поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Панами.

Для Модрича цей матч мав особливе значення, адже він став черговим підтвердженням його неймовірного футбольного довголіття та стабільності на найвищому рівні. Попри вік, півзахисник продовжує залишатися важливою фігурою для національної команди та одним із її лідерів як на полі, так і в роздягальні.

Ювілейна гра завершилася для Хорватії перемогою. Команда змогла дотиснути Панаму в другому таймі та здобула мінімальний, але надзвичайно важливий результат. Єдиний гол у зустрічі забив Анте Будімір, який відзначився на 54-й хвилині та приніс хорватам перемогу з рахунком 1:0.

Після фінального свистка Модрич отримав спеціальний подарунок на честь свого досягнення. Півзахиснику вручили пам’ятну футболку збірної Хорватії з написом «200», який символізує кількість матчів, проведених ним за національну команду. Це стало емоційним моментом як для самого футболіста, так і для його партнерів по збірній.

За час виступів у складі Хорватії Лука Модрич забив 29 голів і віддав 31 результативну передачу. При цьому за всю кар’єру в національній команді він жодного разу не отримував червоної картки. А після «срібла» ЧС-2018 завоював перший Золотий м'яч після епохи Мессі та Роналду.

Дебют Модрича за збірну Хорватії відбувся 1 березня 2006 року. Тоді півзахисник вийшов на поле в товариському матчі проти Аргентини, який завершився перемогою хорватської команди з рахунком 3:2. Відтоді Лука пройшов із національною командою величезний шлях і став одним із головних символів її сучасної історії.

За майже два десятиліття у збірній Модрич взяв участь у п’яти чемпіонатах світу та п’яти чемпіонатах Європи. Його внесок у результати Хорватії важко переоцінити, адже саме з ним команда досягала найгучніших успіхів на міжнародній арені та закріпила за собою статус однієї з найсильніших збірних Європи.