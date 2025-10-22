Павло Василенко

Сандро Тоналі залишиться в Ньюкаслі щонайменше до середини 2029 року. Італійський півзахисник підписав нову довгострокову угоду з клубом, яка також передбачає можливість продовження ще на 12 місяців.

Тоналі перейшов до англійського клубу з Мілана влітку 2023 року, підписавши контракт на п’ять років. Він яскраво стартував у Англійській Прем’єр-лізі, забивши в дебютному матчі, але вже в жовтні був дискваліфікований на 10 місяців за участь у ставках під час виступів у Серії А.

Попри скандал, клуб не відвернувся від гравця. Після повернення Тоналі віддячив довірою: допоміг «сорокам» виграти Кубок англійської ліги – перший трофей команди за 56 років.