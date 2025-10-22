Англійський Ньюкасл здобув впевнену перемогу над португальською Бенфікою з рахунком 3:0 у матчі третього туру Ліги чемпіонів.

З перших хвилин у складі лісабонської команди на поле вийшли два українські гравці – півзахисник Георгій Судаков та воротар Анатолій Трубін. Португальські ЗМІ оцінили їхню гру.

Трубін: «Він розпочав гру, показав ознаки невпевненості і невдало зіграв на 7-й хвилині. Проте, якщо проаналізувати всі 90 хвилин, Трубін запобіг більш серйозній поразці: холоднокровно зіграв на 10-й хвилині, на 27-й, коли відбив удар Гімараеша, на 55-й двічі завадив забити Гордону.

Тому звинувачувати українського голкіпера в пропущених голах не має сенсу. Без нього рахунок міг бути більш розгромним»

Судаков: «Його зв'язка з Павлідісом зовсім не спрацювала. Судаков був занадто далекий від якісної гри, занадто багато часу проводив без м'яча, втрачав його і не справлявся з тиском суперника», — написали в A Bola.