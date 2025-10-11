Павло Василенко

За даними італійського журналу Calciomercato, англійський клуб Манчестер Юнайтед зацікавлений у 25-річному футболісту Сандро Тоналі. За даними джерела, за півзахисника Ньюкасла також можуть поборотися Мілан та Ювентус.

Джерело повідомляє, що найбільше зацікавлений Ювентус, але висока зарплата Тоналі може стати перешкодою.

Тоналі зіграв дев'ять матчів у всіх змаганнях цього сезону, віддавши дві результативні передачі. Його контракт з клубом діє до літа 2028 року.

Згідно з інформацією на порталі Transfermarkt, ринкова вартість Тоналі становить 60 мільйонів євро.